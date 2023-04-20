Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

На шоу талантов в Британии подали 400 жалоб за опасные и неэтичные номера

Юлия Курганова
В мире
На шоу талантов в Британии подали 400 жалоб за опасные и неэтичные номера
Фото: Pixabay

Возмущенные зрители подали 400 жалоб на популярное шоу «Британия ищет таланты» на ITV за опасные и неэтичные номера. Об этом сообщило издание The Mirror.

Так, на YouTube-канале программы 16 апреля вышло видео с конкурсантом, который пускал газы и таким образом задувал свечи на торте, также он стрелял дротиками и извлекал звук из свистка. Этот номер возмутил зрителей, об этом они написали в социальных сетях.

«Это то, до чего мы докатились. Кто из съемочной группы счел этот поступок достойным? Отвратительно!»; «На это было ужасающе смотреть. Это не нужно показывать по телевизору»; «Как низко пала программа!» — выразили свое возмущение пользователи.

17 апреля был размещен ролик с каскадером Томасом Ву, который поджег себя. Горящий британец собрал кубик Рубика на глазах у шокированных зрителей и членов жюри.

«Это могут увидеть и повторить дети!»; «До чего дошло шоу, поджигает людей ради развлечения»; «Это не развлечение, а безумие!» — написали британцы.

Представители телеканала пока не отреагировали на жалобы зрителей, передает издание.

Телеканал «Муз-ТВ» вызвал недоумение у пользователей YouTube, замазав певицу Елену Темникову на кадрах в документальном фильме «Золотая клетка для артистов! История шоу «Фабрика звезд». В ленте показывали кадры с певицей Полиной Гагариной, которая победила во втором сезоне шоу, где также участвовала Темникова. На видео ее заблюрили.

Телевидение Шоу пользователи Сети Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте