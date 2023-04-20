На шоу талантов в Британии подали 400 жалоб за опасные и неэтичные номера

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Возмущенные зрители подали 400 жалоб на популярное шоу «Британия ищет таланты» на ITV за опасные и неэтичные номера. Об этом сообщило издание The Mirror.

Так, на YouTube-канале программы 16 апреля вышло видео с конкурсантом, который пускал газы и таким образом задувал свечи на торте, также он стрелял дротиками и извлекал звук из свистка. Этот номер возмутил зрителей, об этом они написали в социальных сетях.

«Это то, до чего мы докатились. Кто из съемочной группы счел этот поступок достойным? Отвратительно!»; «На это было ужасающе смотреть. Это не нужно показывать по телевизору»; «Как низко пала программа!» — выразили свое возмущение пользователи.

17 апреля был размещен ролик с каскадером Томасом Ву, который поджег себя. Горящий британец собрал кубик Рубика на глазах у шокированных зрителей и членов жюри.

«Это могут увидеть и повторить дети!»; «До чего дошло шоу, поджигает людей ради развлечения»; «Это не развлечение, а безумие!» — написали британцы.

Представители телеканала пока не отреагировали на жалобы зрителей, передает издание.

Телеканал «Муз-ТВ» вызвал недоумение у пользователей YouTube, замазав певицу Елену Темникову на кадрах в документальном фильме «Золотая клетка для артистов! История шоу «Фабрика звезд». В ленте показывали кадры с певицей Полиной Гагариной, которая победила во втором сезоне шоу, где также участвовала Темникова. На видео ее заблюрили.