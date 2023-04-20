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Главные новости к утру 20 апреля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 20 апреля
Фото: Вечерняя Москва

Участник южнокорейской группы ASTRO 25-летний Мунбин покончил с собой. Его менеджер обнаружил тело артиста в доме в Сеуле и вызвал полицию.

Количество жертв давки в йеменской столице Сане достигло 80 человек. Среди них есть дети, также 120 человек получили травмы.

Суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям платить за возврат товаров с браком. Иск Роспотребнадзора удовлетворили 13 марта.

Соединенные Штаты сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской. Америка не считает произошедшее угрозой или провокацией.

Пожар произошел в квартире на западе столицы, погиб один человек. Возгорание случилось на улице 26-ти Бакинских комиссаров, 12, корпус 3.

Роспотребнадзор Знаменитости Южная Корея давка Москва
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