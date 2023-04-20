Сергей Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в столице постоянно улучшается качество медицинских услуг. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте — диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое, — отметил он.

Также в городе реализуется проект сопровождения пациентов «Персональный онкопомощник», которым за 2,5 года воспользовались более 120 тысяч человек. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжает работать «инфарктная сеть», в которую входят свыше 20 городских больниц.

Для мам и детей в прошлом году заработали два перинатальных центра: в составе ММКЦ «Коммунарка» и ГКБ № 67 имени Ворохобова, написал Собянин в своем Telegram-канале.

18 апреля глава города определил ключевые задачи развития московского здравоохранения до конца 2023 года. В их число вошли: завершение модернизации столичных поликлиник, ввод в эксплуатацию четырех флагманских центров больниц, развитие проактивного диспансерного наблюдения и продолжение цифровизации медицины.