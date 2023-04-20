Иностранные производители смартфонов начали предустанавливать RuStore

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Часть иностранных компаний, занимающихся производством смартфонов, начали предустанавливать на свои устройства российский магазин приложений RuStore. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

— Ряд иностранных производителей смартфонов, которые официально поставляют устройства в Россию, предустанавливают на них RuStore, — заявили в ведомстве, чьи слова приводит ТАСС.

Осенью 2022 года сообщалось, что российский магазин приложений Rustore станет обязательным для предварительной установки на технические устройства в 2023 году. По информации правительства России, это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений.

В мае прошлого года Минцифры внесло магазин приложений RuStore в список обязательных программ для предустановки на технические устройства. Так, под техническими устройствами подразумеваются смартфоны и планшеты на Android, компьютеры, а также ТВ с функцией Smart TV. Помимо этого, в ведомстве утвердили обязательный перечень программ для RuStore.