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ABC: С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве во время съемок фильма

Лейла Алиева
В мире
ABC: С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве во время съемок фильма
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

С американского актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора во время съемок фильма «Ржавчина». Об этом сообщает телеканал ABC News cо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

— Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия, — приводит слова адвокатов актера ABC News.

Трагедия произошла еще в октябре прошлого года, когда Болдуин взял в руки пистолет, который по всем правилам съемочного процесса должен был быть не заряжен. Однако оружие выстрелило. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза получил серьезное ранение.

В начале февраля актеру было предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве Хатчинс со стороны прокуратуры штата Нью-Мексико. В октябре прошлого года Болдуин и муж погибшей женщины Мэтью Хатчинс объявили о том, что пришли к мировому соглашению по делу, связанному с непредумышленной стрельбой

В свою очередь помощника режиссера, который дал актеру в руки заряженное оружие, приговорили к шести месяцам условного заключения.

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