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Более 30 тысяч гектаров земли планируется ввести в сельхозоборот в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Более 30 тысяч гектаров земли планируется ввести в сельхозоборот в Подмосковье
Фото: Unsplash

Тридцать одну тысячу гектаров неиспользуемых земель планируется ввести в сельхозоборот в Подмосковье в этом году. Об этом рассказали в Минсельхозпроде области.

Ранее планировалось ввести в оборот 25 тысяч гектаров земли, однако данный показатель решили увеличить. В настоящее время ведется работа по созданию дополнительного реестра участков под изъятие.

В прошлом году в регионе в сельскохозяйственный оборот было введено 44 тысячи гектаров земли. Участки расположены в двадцати девяти муниципалитетах. Больше всего земли ввели в Рузе, Клину и Шаховской, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье продолжают предоставлять земли в безвозмездное пользование для сельскохозяйственных нужд по программе «Подмосковные 10 га». С начала действия программы заключено 29 договоров, сообщает РИАМО.

В новых поселках для врачей, созданных на территории Московской области, медицинским работникам выдали около четырехсот земельных участков.

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