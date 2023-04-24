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Приметы и советы

СМИ: У Костомарова восстанавливается подвижность в конечностях

Евгений Белоусов
Общество
СМИ: У Костомарова восстанавливается подвижность в конечностях
Фото: Youtube / Кубань 24

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова оценивается врачами как стабильное. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

— Восстанавливают подвижность в конечностях, легкие тоже восстанавливают, — рассказал источник «Известий».

В середине апреля появились новые подробности о состоянии Костомарова. Как выяснилось, спортсмен уже может самостоятельно садиться на кровать.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через время у фигуриста был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена медики оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по данным СМИ, у него началось отмирание тканей конечностей, а также возникли другие проблемы со здоровьем.

Недавно ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. При этом в настоящее время речь не идет о перевозке спортсмена из поликлиники, поскольку все еще сохраняется вероятность образования тромбов.

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