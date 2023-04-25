«Кто такая Украина?»: турков возмутили угрозы Минторга Украины в адрес ФК «Бешикташ»

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Читателей турецкого портала Haber7 возмутили угрозы министерства торговли Украины из-за возможного заключения спонсорского контракта между футбольным клубом «Бешикташ» и российской компанией «Газпром».

Издание сообщило, что украинские чиновники пригрозили подать иск о «косвенном переводе денег РФ и оправдании бренда» в случае подписания соглашения.

«Бешикташ» может заключать контракт с кем пожелает, это никого не касается», — возмутился пользователь «омерБ».

«Мышь обиделась на гору, а гора и не знает об этом», — оставил комментарий «Бшк 53».

«Какого черта? Кто такая Украина? Украинцы приезжают в мою страну, и после этого они будут запугивать «Бешикташ»! Ни одно государство мира, не говоря уже о никчемной Украине, не может вмешиваться в дела турецкой команды», — заявил «хасби».

«Мы будем делать то, что отвечает нашим интересам. Кто такая Украина? Если им так интересно, тогда пусть сами станут спонсорами», — отметил «Черный орел».

20 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара введет санкции против РФ только после того, как аналогичное решение примет ООН. Он отметил, что Турция четко высказала свою позицию по поводу конфликта на Украине.