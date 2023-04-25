Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптики сообщили о теплой пасмурной погоде в Москве 25 апреля

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о теплой пасмурной погоде в Москве 25 апреля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во вторник, 25 апреля, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, вечером пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–20 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–18 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 4–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 55 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на первомайские праздники в Москве похолодает и будут идти небольшие дожди. По его словам, в субботу, 29 апреля, возможны заморозки в ночные часы. Осадков не ожидается.

До этого синоптик рассказал «ВМ», что на текущей неделе в столице начнутся дожди, а воздух в городе прогреется до плюс 23 градусов. Небольшой дождь возможен уже во вторник, а в среду осадки усилятся. Кроме того, в столице, как отмечает Ильин, немного похолодает.

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Все мнения
О проекте