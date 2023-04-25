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Суд арестовал подозреваемую в убийстве младенца в поезде на юго-востоке Москвы

Евгений Силаев
Происшествия
Суд арестовал подозреваемую в убийстве младенца в поезде на юго-востоке Москвы
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 июня женщину 1998 года, подозреваемую в убийстве своего новорожденного сына в туалете поезда. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ей предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего». По решению суда женщина будет находиться в СИЗО до 24 июня, говорится в Telegram-канале ведомства.

Преступление, о котором идет речь, произошло в санитарном узле электропоезда в районе шоссе Фрезер. Утром 24 апреля в вагоне обнаружили тело младенца с множественными ножевыми ранениями.

По версии следствия, подозреваемая родила мальчика в туалете и сразу же убила его. По данному факту было возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого контролирует прокуратура. В ходе допроса подозреваемая признала вину.

Москва Дети Убийства Поезда
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