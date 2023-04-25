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Президент ЮАР Рамапоса заявил о выходе страны из Римского статута МУС

Евгений Жуков
В мире
Президент ЮАР Рамапоса заявил о выходе страны из Римского статута МУС
Фото: shutterstock

Южно-Африканская Республика (ЮАР) выходит из Римского статута Международного уголовного суда (МУС). О соответствующем решении правящей партии «Африканский национальный конгресс» во вторник, 25 апреля, заявил президент страны Сирил Рамапоса.

Подобное решение «объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям», передает ТАСС.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

При этом еще в конце марта правительство ЮАР заявило, что не пойдет на исполнение ордера МУС, предписывающего «арест» президента РФ Владимира Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС этим летом в Йоханнесбурге.

Пресс-секретарь лидера ЮАР Винсент Магвенья отметил, что республика понимает свои юридические обязательства при посещении саммита российским лидером.

Однако есть страны, которые, напротив, присоединяются к Римскому статуту МУС. Так, 24 марта Конституционный суд Армении постановил, что присоединение страны к данному международному правовому ведомству не противоречит национальному законодательству.

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