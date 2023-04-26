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Главные новости к утру 26 апреля

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 26 апреля
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Турция с 1 мая собирается ввести 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Такой документ, подписанный президентом Тайипом Эрдоганом, опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Заявления первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи об использовании Украиной снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о том, что Запад готовит для этой страны роль радиоактивного могильника. Такое мнение выразили сотрудники посольства РФ в Лондоне.

Право усыплять бездомных собак, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, может быть передано регионам России. Соответствующую инициативу внесли в Государственную думу партии «Единая Россия» и «Новые люди», и правительство выступило за ее поддержку, сообщает газета «Известия».

Представители Республиканской и Демократической партий США в палате представителей готовят законопроект, в котором требуют завершения конфликта на Украине и ее возвращения к границам 1991 года. Резолюция, которая будет рассмотрена в комитете по международным делам палаты, подчеркивает, что США стремятся к победе Украины над якобы «вторжением» и восстановлению ее международно признанных границ.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от части своей страны — Бордо, если хочет участвовать в переговорах по Крыму от имени Киева. Данилов отметил, что Макрон ошибается, если думает, что может действовать «за спиной украинского народа и потенциально торговаться Крымом».

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