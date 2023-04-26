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Парковка на 250 мест появилась на месте незаконной стоянки в Митине

Евгений Силаев
Город
Парковка на 250 мест появилась на месте незаконной стоянки в Митине
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
улица Барышиха, владение 37, корпус 1 Карта всех событий

В Северо-Западном административном округе (СЗАО) специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли незаконное использование земельного участка. На освобожденной территории появилась парковка на 250 машино-мест. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

По его словам, участок, находящийся по адресу улица Барышиха, владение 37, корпус 1, незаконно использовали под автостоянку.

— В ходе обследования было установлено, что на территории площадью 5,3 тысячи квадратных метров организована автостоянка. Участок заасфальтирован и по периметру огорожен металлическим забором протяженностью 75 погонных метров. Доступ на территорию был ограничен, — рассказал Бобров.

Разрешение на установку строений и ограждений не выдавалось. Кроме того, у пользователя территории не было необходимых документов на землю.

В данный момент незаконная автостоянка ликвидирована, а забор снесен. На освобожденной территории появилась парковка на 250 машино-мест.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Район Митино Парковки Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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