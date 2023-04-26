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Суд оставил в силе приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оставил в силе приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич
Фото: СК РФ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых осудили за убийство новорожденного ребенка. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

— Приговор Московского областного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — цитирует судебную коллегию РИА Новости.

Таким образом приговор вступил в силу, и в ближайшее время врачей отправят отбывать наказание в специализированные учреждения.

На предыдущем заседании присяжные заявили, что на них оказывалось давление. Однако суд не согласился с их доводами.

6 сентября 2022 года Элину Сушкевич и Елену Белую приговорили к девяти и девяти с половиной годам колонии по уголовному делу об убийстве младенца. По версии суда, причиной смерти ребенка стал сульфат магния, дозировка которого превышала допустимую даже для взрослого человека в 20 раз.

Примечательно, что это было уже повторное рассмотрение дела, которое расследуют с 2019 года. До этого суд в Калининграде оправдал врачей. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».

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