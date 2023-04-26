Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пилотам потерпевшего крушение МиГ-31 не понадобилась госпитализация

Евгений Белоусов
Происшествия
Пилотам потерпевшего крушение МиГ-31 не понадобилась госпитализация
Фото: Минобороны РФ

Пилотам истребителя МиГ-31, который потерпел крушение в Мурманской области, не потребовалась госпитализация. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

— Летчики найдены, осмотрены врачами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. К счастью, даже не потребовалась госпитализация, — заявил он.

По словам Чибиса, упавший самолет никакого вреда, ущерба инфраструктуре не нанес. Сами летчики сумели отвести падающий истребитель от населенного пункта, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области. Оба летчика катапультировались, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

3 апреля в Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. При взлете с поля, не приспособленного для этого, двухместный самолет «Бегас» потерпел крушение. В результате погиб 58-летний владелец самолета, который был за штурвалом.

Мурманская область Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте