Пилотам потерпевшего крушение МиГ-31 не понадобилась госпитализация

Фото: Минобороны РФ

Пилотам истребителя МиГ-31, который потерпел крушение в Мурманской области, не потребовалась госпитализация. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

— Летчики найдены, осмотрены врачами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. К счастью, даже не потребовалась госпитализация, — заявил он.

По словам Чибиса, упавший самолет никакого вреда, ущерба инфраструктуре не нанес. Сами летчики сумели отвести падающий истребитель от населенного пункта, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области. Оба летчика катапультировались, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

3 апреля в Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. При взлете с поля, не приспособленного для этого, двухместный самолет «Бегас» потерпел крушение. В результате погиб 58-летний владелец самолета, который был за штурвалом.