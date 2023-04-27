Для тушения пожаров в Курганскую область направлен самолет Ил-76 МЧС России

Фото: Пресс-служба МЧС России

На помощь пожарным в Курганскую область направили самолет Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг, 27 апреля.

По данным ведомства, в тушении возгорания в деревне Логоушка на территории региона уже задействованы 180 человек и 46 единиц техники.

Пожар, о котором идет речь, произошел в четверг, 27 апреля. На территории населенного пункта загорелись 20 жилых домов и столько же хозяйственных построек. По последним данным, площадь горящих помещений превысила 6000 квадратных метров. Вокруг поселения горит трава на площади 80 гектаров. Местные жители были эвакуированы в пункты временного размещения.

В результате пожара погиб один человек. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

Также стихия бушует в Свердловской области. Пожары произошли в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева.

В результате возгорания в деревне Сосьва погибло два человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали двоих подозреваемых.