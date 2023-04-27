СМИ: Наталья Власова вышла из комы и начала самостоятельно дышать

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская певица Наталья Власова выведена из медикаментозной комы. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

— Наташа сегодня в 17:25 зашевелила руками. Врачи прогнозируют, что завтра, возможно, она сможет что-то сказать, но еще минимум неделю ей нужно будет проходить интенсивное лечение в клинике, — передает источник StarHit.

Певица все еще находится в тяжелом состоянии, ей предстоит дальнейшее нахождение в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Несмотря на то что близких Власовой к ней не пропускают, они постоянно контактируют с ее лечащим врачом.

Состояние Власовой резко ухудшилось в субботу, 23 апреля. Ей пришлось вызвать врачей на корпоратив. Специалисты настояли на госпитализации, ей поставили диагноз «ишемия». Исполнительница оказалась от реанимации.

Источники сообщили СМИ, что Власову ввели в медикаментозную кому. С тех пор в сознание она не приходила. Подробнее о ситуации вокруг здоровья певицы — в материале «Вечерней Москвы».