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Посольство РФ в Париже направило ноту в МИД Франции из-за летавшего над дипмиссией вертолета

Евгений Жуков
В мире
Посольство РФ в Париже направило ноту в МИД Франции из-за летавшего над дипмиссией вертолета
Фото: Pexels

Посольство России в Париже направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Франции после облета вертолетом территории российской дипмиссии. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе посольства.

— Облет вертолетом, который принадлежал Генеральному управлению гражданской безопасности Франции, территории посольства произошел несколько недель назад. В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего, — цитирует ТАСС сообщение.

Там также добавили, что пока никакого ответа от французской стороны на этот счет в посольстве не получили.

27 апреля старший дипломат американской дипмиссии в Москве был вызван в МИД РФ для вручения ноты протеста в связи со срывом оформления виз журналистского пула главы МИД РФ Сергея Лаврова посольством США.

По данным британских СМИ, США получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова на заседание Совбеза ООН после того, как не выдали визы российским журналистам. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», действительно ли США испугались заявлений Лаврова об ответных мерах и что может сделать Россия.

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