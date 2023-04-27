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Наемник из Ирландии погиб на востоке Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Наемник из Ирландии погиб на востоке Украины
Фото: kyivcity.gov.ua

Наемника из Ирландии убили на востоке Украины. Об этом сообщило в четверг, 27 апреля, издание Irish Times со ссылкой на его семью.

Речь идет о 40-летнем Финбаре Кафферки, который в качестве наемника недавно уехал на Украину. У него ранее был боевой опыт, который он получил во время войны в Сирии. Гибель сына подтвердил отец наемника Том Кафферки.

— Мы скорбим. Это личное дело. Я не хочу больше ничего говорить, — сказал он.

Один из украинских солдат описал действия иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Он рассказал, что многие, кто приезжает в страну, действительно питают ненависть к русским людям и готовы с ними сражаться просто из принципа.

Тем временем, некоторых иностранных наемников на Украине упорно призывают вернуться домой. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех сражающихся на стороне Украины иностранных наемников покинуть территорию страны. Он добавил, что этот конфликт ВСУ выиграть уже не получится, несмотря на ожидания западных стран.

Украина Ирландия наемники Спецоперации Смерть
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