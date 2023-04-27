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Наемника из Ирландии убили на востоке Украины. Об этом сообщило в четверг, 27 апреля, издание Irish Times со ссылкой на его семью.

Речь идет о 40-летнем Финбаре Кафферки, который в качестве наемника недавно уехал на Украину. У него ранее был боевой опыт, который он получил во время войны в Сирии. Гибель сына подтвердил отец наемника Том Кафферки.

— Мы скорбим. Это личное дело. Я не хочу больше ничего говорить, — сказал он.

Один из украинских солдат описал действия иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Он рассказал, что многие, кто приезжает в страну, действительно питают ненависть к русским людям и готовы с ними сражаться просто из принципа.

Тем временем, некоторых иностранных наемников на Украине упорно призывают вернуться домой. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех сражающихся на стороне Украины иностранных наемников покинуть территорию страны. Он добавил, что этот конфликт ВСУ выиграть уже не получится, несмотря на ожидания западных стран.