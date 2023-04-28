Главные новости к утру 28 апреля

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Власти Молдавии не позволят въехать в страну президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил молдавский премьер-министр Дорин Речан. Ранее он сообщил, что у Молдавии есть «довольно длинный» список официальных российских лиц, которые не смогут въехать в республику, но он не опубликован.

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов снизился до рекордных 37 процентов. Показатели работы нынешнего главы США держались на уровне 40 процентов почти все месяцы на протяжении последних полутора лет.

Юрист Елена Кудерко сообщила, что новые правила поверки счетчиков газа с 1 мая снизят вероятность переплаты и помогут разоблачить махинаторов. Согласно вступающему в силу ГОСТ Р 8.1017-2023, во время поверки мастер установит, использовались ли на счетчике магнитные устройства, которые искажают показания.

Делегация представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ посетила Приморский край для встречи с украинскими беженцами. Всего в 2022 году в регион прибыли 830 вынужденных переселенцев.

Два вертолета армии Соединенных Штатов разбились на Аляске во время тренировочного полета. Вертолеты AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс.