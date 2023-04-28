Психологи начнут принимать россиян в поликлиниках с 1 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 1 июля психологи начнут принимать россиян в поликлиниках. Порядок оказания такой помощи уже разработан. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Обратиться за помощью смогут и участники специальной военной операции.

— Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами, — приводит слова Мурашко ТАСС.

Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее предложил ввести курсы стрессоустойчивости для школьников, чтобы они сдавали экзамены успешно. По его словам, необходимо дополнительно привлекать психологов для подготовки учащихся к важным экзаменам.

8 апреля в Министерстве просвещения предложили установить норматив штатного количества психологов в российских образовательных учреждениях. Согласно проекту, в детсадах будет работать один психолог на 200 детей, в школах — один специалист на 300 человек, а в колледжах — один на 500 учащихся.

В учреждениях для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья должен работать один психолог на 30 обучающихся.

Недавно результаты глобального опроса показали, что россияне имеют самый высокий уровень финансовой неопределенности. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как преодолеть такое состояние.