Природный пожар в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Пожар в деревне Логоушка Курганской области, в результате которого погиб один человек и сгорели свыше 100 строений, был ликвидирован. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Пожар в деревне Логоушка Курганской области полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

Пожар в станице Логоушка произошел 27 апреля. Тушение загоревшихся домов и травы осложнялось аномальной жарой и сильным ветром. Жителей населенного пункта эвакуировали в пункты временного размещения.

Позже стало известно, что огнеборцы локализовали крупный пожар. В общей сложности специалисты отстояли 134 дома.

По последним данным, площадь горевших помещений превышала 6000 квадратных метров. Вокруг поселения горела трава на площади 80 гектаров. В результате пожара погиб один человек. На территории региона ввели режим чрезвычайной ситуации.