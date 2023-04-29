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Минобороны: Используемый ВСУ американский беспилотник Quantix Recon сбили под Энергодаром

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Используемый ВСУ американский беспилотник Quantix Recon сбили под Энергодаром
Фото: shutterstock

Российские военнослужащие сбили на Запорожском направлении беспилотный летательный аппарат (БПЛА) американского производства. Об этом в субботу, 29 апреля, рассказал журналистам представитель Минобороны РФ.

По его словам, в районе города Энергодара был сбит БПЛА, используемый украинским подразделениями для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций.

Он также отметил, что российские военнослужащие обнаружили беспилотник в воздушном пространстве своей зоны ответственности. Благодаря их эффективным действиям аппарат был подавлен и сбит. Это оказался разведывательный Quantix Recon от американской компании AeroVironment, передает РИА Новости.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров атаковали несколько украинских беспилотников. В результате инцидента жертв и разрушений не было. Однако глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в результате атаки БПЛА на местной нефтебазе случился пожар. Всего было два дрона, один успели сбить военнослужащие.

Украина Спецоперации Россия Беспилотники
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