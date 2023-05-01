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21-летний служащий ВВС Нацгвардии Джек Тейшейра предстал перед судебным процессом в Массачусетсе, США, где ему вменяют несанкционированное хранение и распространение секретной информации Минобороны страны.

Запад выражает тревогу по поводу беспокойных сообщений о неспособности Вооруженных сил Украины эффективно противостоять российским силам. Особенно это неприятно на фоне значительных вливаний денежных средств в армию страны. Об этом пишут Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин из The Guardian.

В интервью скандинавским журналистам президент Украины Владимир Зеленский выразил свою печаль по поводу отсутствия отпуска с момента начала российской спецоперации на Украине, добавив, что его начинает покидать рассудок.

Вся Россия скорбит об уходе прославленного модельера Вячеслава Зайцева. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет, но его сын Егор так и не смог проститься с ним. Ссора между отцом и сыном началась несколько лет назад, когда модельер назначил его руководителем Дома моды. Однако Егор отвернулся от отца, и они так и не помирились, передает «МК».

Папа Римский Франциск заявил журналистам на борту самолета из Венгрии, что сейчас начинается миссия по достижению мира на Украине. Он подчеркнул, что путь к миру интересует всех.