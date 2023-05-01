Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 1 мая

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 1 мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

21-летний служащий ВВС Нацгвардии Джек Тейшейра предстал перед судебным процессом в Массачусетсе, США, где ему вменяют несанкционированное хранение и распространение секретной информации Минобороны страны.

Запад выражает тревогу по поводу беспокойных сообщений о неспособности Вооруженных сил Украины эффективно противостоять российским силам. Особенно это неприятно на фоне значительных вливаний денежных средств в армию страны. Об этом пишут Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин из The Guardian.

В интервью скандинавским журналистам президент Украины Владимир Зеленский выразил свою печаль по поводу отсутствия отпуска с момента начала российской спецоперации на Украине, добавив, что его начинает покидать рассудок.

Вся Россия скорбит об уходе прославленного модельера Вячеслава Зайцева. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет, но его сын Егор так и не смог проститься с ним. Ссора между отцом и сыном началась несколько лет назад, когда модельер назначил его руководителем Дома моды. Однако Егор отвернулся от отца, и они так и не помирились, передает «МК».

Папа Римский Франциск заявил журналистам на борту самолета из Венгрии, что сейчас начинается миссия по достижению мира на Украине. Он подчеркнул, что путь к миру интересует всех.

Украина Папа Римский Франциск Владимир Зеленский США
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте