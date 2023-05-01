Президент Украины Зеленский пожаловался, что теряет рассудок

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В интервью скандинавским журналистам президент Украины Владимир Зеленский выразил свою печаль по поводу отсутствия отпуска с момента начала российской спецоперации на Украине, добавив, что его начинает покидать рассудок.

— У меня не было отпуска... Иногда мне нужны часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться хотя бы на какое-то время, — сказал он в интервью.

Ранее украинский лидер заявил, что носит с собой пистолет на случай, если ему придется защищаться. Данные комментарии вызывают волнение среди общественности, потому что такое высказывание может восприниматься как показатель неустойчивости и отсутствия достаточной безопасности для главы государства.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить на кусочки. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Комарову. Зеленский добавил, что «беду проглотить сложно — надо разделить ее на кусочки».