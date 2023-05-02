Главные новости к утру 2 мая

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В турецкой Аланье турист из России упал на скалы во время полета на парашюте, спасатели пытаются оказать ему помощь. Инцидент случился в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут уже через месяц оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если Конгресс не расширит лимиты заимствований. Белый дом требует от Конгресса поднять потолок госдолга.

В Сети появилось видео, которое было снято камерой видеонаблюдения в спортивной школе в азербайджанском городе Сумгайыт. На нем запечатлено, как тренер по дзюдо и самбо, бронзовый призер вторых Евроигр Мехман Халилов жестоко обращается с семилетним учеником Фаридом Бакаровым, он забивает мальчика до смерти.

Авария произошла в Москве — столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека. Уточняется, что авария случилась в районе шоссе Энтузиастов, около метро Авиамоторная.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заткнул гостя Белого дома, который на приеме в честь конца Рамадана попытался рассказать ему о первом судье-мусульманине. Другого гостя и вовсе не пустили на мероприятие.