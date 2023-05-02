Появились кадры с места схода вагонов грузового поезда в Брянской области

Со станций Московской железной дороги отправлено более трех тысяч грузовых поездов / Фото: pixabay.com

Появились первые кадры с места схода вагонов грузового поезда на перегоне в Брянской области.

На снимке видны вагоны, которые упали на бок. Судя по кадрам, инцидент произошел вдали от жилых домов.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 2 мая в 19:47 на перегоне Снежетьская — Белые Берега. В РЖД отметили, что причиной аварии стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Информации о пострадавших и об открытом горении нет.

Во вторник, 2 мая, в столичном метрополитене задержали мужчину, который спрыгнул на рельсы, чтобы покурить. Уточняется, что инцидент произошел на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. Во время отсутствия поезда мужчина спустился на рельсы и проник в служебную зону.