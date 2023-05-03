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Главные новости к утру 3 мая

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 3 мая
Фото: Вечерняя Москва

Актер Михаил Бескоровайный скончался в столице, ему было 65 лет. По факту смерти артиста сотрудники полиции организовали проверку.

Три человека погибли, двое пострадали при пожаре в бытовках в подмосковной Балашихе. Возгорание 36 строительных бытовок оперативно потушили сотрудники МЧС.

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом девятиэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. Взрыв случился около 04:35 на улице Полтавской.

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, как узнать о слежке через камеру телефона. По его словам, прежде всего следует зайти в настройки смартфона.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад блокировал финансовые активы России по тем же схемам, как Англия бесцеремонно забрала себе золото Российской империи сто лет назад.

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