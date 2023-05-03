Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шесть похожих на взрывные устройства предметов обнаружили на ЛЭП в Ленобласти

Полина Пашкина
Происшествия
Шесть похожих на взрывные устройства предметов обнаружили на ЛЭП в Ленобласти
Фото: shutterstock

На линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области обнаружено шесть подозрительных предметов. Они похожи на взрывные устройства. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Уточняется, что подозрительные предметы обнаружили на ЛЭП в районе деревни Ковшово. Их нашли сотрудники Росгвардии в ходе осмотра территории.

— Проводятся мероприятия по проверке информации о возможной угрозе террористического акта, — сообщили региональные власти.

На место происшествия уже выехали сотрудники оперативных служб, передает РИА Новости.

В понедельник, 1 мая, на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередачи. На второй специалисты обнаружили подозрительный предмет, предположительно, взрывное устройство. Позднее угрозу подрыва второй опоры ЛЭП ликвидировали, с нее сняли заряд со взрывателем.

В конце марта беспилотный летательный аппарат врезался в линию электропередачи в подмосковном городском округе Щелково. Пострадавших при инциденте нет.

Ленинградская область Россия Взрывные устройства
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте