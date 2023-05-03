Шесть похожих на взрывные устройства предметов обнаружили на ЛЭП в Ленобласти

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На линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области обнаружено шесть подозрительных предметов. Они похожи на взрывные устройства. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Уточняется, что подозрительные предметы обнаружили на ЛЭП в районе деревни Ковшово. Их нашли сотрудники Росгвардии в ходе осмотра территории.

— Проводятся мероприятия по проверке информации о возможной угрозе террористического акта, — сообщили региональные власти.

На место происшествия уже выехали сотрудники оперативных служб, передает РИА Новости.

В понедельник, 1 мая, на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередачи. На второй специалисты обнаружили подозрительный предмет, предположительно, взрывное устройство. Позднее угрозу подрыва второй опоры ЛЭП ликвидировали, с нее сняли заряд со взрывателем.

В конце марта беспилотный летательный аппарат врезался в линию электропередачи в подмосковном городском округе Щелково. Пострадавших при инциденте нет.