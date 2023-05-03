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Приметы и советы

Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом

Евгений Жуков
Происшествия
Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом
Фото: Unsplash

В южно-восточной части Крымского полуострова сработали силы противовоздушной обороны. Об этом в среду, 3 мая, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, в результате происшествия нет повреждений и пострадавших.

— Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

При этом советник главы региона Олег Крючков отметил в Telegram-канале, что в Крыму силами ПВО были сбиты два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

1 мая губернатор города Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотники начали атаку на Севастополь, которую отбивают силы флота. Аналогичная ситуация произошла ночью 24 апреля. Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражал атаку надводных беспилотников в Севастополе. Позже российская армия ликвидировала угрозу.

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