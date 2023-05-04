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Беспилотник ВСУ упал на территорию завода нефтепродуктов в Ростовской области

Араз Салехов
Происшествия
Беспилотник ВСУ упал на территорию завода нефтепродуктов в Ростовской области
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Беспилотник упал на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Об этом в четверг, 4 мая, заявил глава региона Василий Голубев.

— Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался, — сказал губернатор.

Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен, уточнил политик. Голубев в своем Telegram-канале подчеркнул, что при инциденте никто не пострадал.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в южно-восточной части Крымского полуострова сработали силы противовоздушной обороны. По его словам, в результате происшествия нет повреждений и пострадавших.

В Севастополе 29 апреля загорелся резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Тогда на место происшествия оперативно прибыли все необходимые спецслужбы. Площадь пожара составляла около тысячи квадратных метров. Позже специалисты ликвидировали возгорание.

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