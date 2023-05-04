ПВО сбила беспилотник в Воронежской области

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В Воронежской области система ПВО сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в четверг, 4 мая.

— Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает, — написал он в своем Telegram-канале.

Другие два ударных беспилотника накануне были сбиты над Крымом силами ПВО. По словам главы региона Сергея Аксенова, в результате происшествия нет повреждений и пострадавших.

Ночью 3 мая кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотные летательные аппараты. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».