Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотника на Кремль

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в экстремальных ситуациях ведет себя спокойно. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции главы государства на атаку БПЛА.

— Президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает, поэтому в этом плане ничего нового не произошло, — приводит его слова РИА Новости.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

В связи с произошедшем было принято решение усилить системы безопасности Кремля. Также эксперты проведут анализ сложившейся ситуации.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает нужным. По его словам, власти дадут ответ после анализа всех угроз, которые киевский режим создал в отношении РФ посредством инцидента с дронами.