Бывшие магазины бренда Bershka открылись под новым названием в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская область, Химки, 8-й микрорайон, 1 Карта всех событий

В двух торговых центрах Московской области открылись магазины бренда Bershka под названием Ecru. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе торгового центра «Мега».

Уточняется, что в мае-июне новые бренды появятся в 10 городах, где открыты ТЦ «Мега».

— В пространствах для встреч «Мега Химки» и «Мега Белая Дача» заработали магазины Ecru. За последнюю неделю в них уже открылись Maag, DUB и Vilet, — приводит сообщение пресс-службы ТЦ «Мега» издание «Известия».

Все магазины бывшей Zara и других точек, принадлежащих испанской группе Inditex в России, начнут свою работу в стране под новым управлением и названиями до конца весны. Покупателями бизнеса в России стала компания Fashion And More Management DMCC.

Первый магазин под брендом Maag открылся в столице на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого Моста. По информации с официального сайта новой сети торговых точек, он будет работать с 10:00 до 22:00.

Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».