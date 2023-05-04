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Приметы и советы

Бывшие магазины бренда Bershka открылись под новым названием в Подмосковье

Полина Пашкина
Общество
Бывшие магазины бренда Bershka открылись под новым названием в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Московская область, Химки, 8-й микрорайон, 1 Карта всех событий

В двух торговых центрах Московской области открылись магазины бренда Bershka под названием Ecru. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе торгового центра «Мега».

Уточняется, что в мае-июне новые бренды появятся в 10 городах, где открыты ТЦ «Мега».

— В пространствах для встреч «Мега Химки» и «Мега Белая Дача» заработали магазины Ecru. За последнюю неделю в них уже открылись Maag, DUB и Vilet, — приводит сообщение пресс-службы ТЦ «Мега» издание «Известия».

Все магазины бывшей Zara и других точек, принадлежащих испанской группе Inditex в России, начнут свою работу в стране под новым управлением и названиями до конца весны. Покупателями бизнеса в России стала компания Fashion And More Management DMCC.

Первый магазин под брендом Maag открылся в столице на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого Моста. По информации с официального сайта новой сети торговых точек, он будет работать с 10:00 до 22:00.

Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».

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