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Фигурантам уголовного дела об избиении Алексея Шведа предъявили обвинение

Лейла Алиева
Происшествия
Фигурантам уголовного дела об избиении Алексея Шведа предъявили обвинение
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Трем задержанным по делу об избиении баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа предъявлено обвинение. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 5 мая.

По ее словам, обвинение предъявлено по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам».

— Расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находятся на контроле в прокуратуре, — заключила Нефедова.

На данный момент задержаны трое подозреваемых, среди которых один 17-летний молодой человек и двое 20-летних парней. Личности возможных соучастников устанавливаются.

От полученного удара во время нападения Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с тем, что один из задержанных является несовершеннолетним, расследованием займется Следственный комитет.

Москва Прокуратура Обвинения Уголовные дела Задержания
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