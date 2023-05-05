СК попросит суд избрать меру пресечения для фигурантов уголовного дела об избиении Алексея Шведа

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Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Следствие намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения для подозреваемых по делу об избиении баскетболиста столичного ЦСКА Алексея Шведа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 5 мая.

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц», задержаны три молодых человека 2003 и 2005 годов рождения. Им предъявлено обвинение, однако вину они не признали.

Нападение, о котором идет речь, произошло на выходе из ресторана, расположенного на улице Большой Никитской, вечером 1 мая. Знаменитый спортсмен повздорил с группой людей, которые его избили.

В какой-то момент от полученного удара Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В данный момент задержаны трое подозреваемых, один из которых является несовершеннолетним. В связи с этим расследованием займется Следственный комитет. Позже выяснилось, что у нападавших был четвертый соучастник.