Лавров назвал атаку беспилотников на Кремль враждебным актом

Фото: МИД РФ

Россия предпримет конкретные действия после атаки украинских беспилотников на Кремль. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

— Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома «хозяев» киевские террористы совершить его не могли бы. Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями, — отметил он.

Министр напомнил пословицу «Русские долго запрягают», говоря о большом терпении российского народа, передает РИА Новости.

Лавров начал пресс-конференцию после заседания министров иностранных дел стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский министр отметил, что многие его коллеги на ШОС, в том числе глава МИД Пакистана Билавал Зардари, осудили недавний теракт с дронами против Кремля.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что атака беспилотников на Кремль не повлияет на ход спецоперации. Одной из задач современной России, по мнению Кадырова, является восстановление мировых «институтов справедливости», которые снова должны стать независимыми.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

В связи с произошедшим было принято решение усилить системы безопасности Кремля. Также эксперты проведут анализ произошедшего.