Авиакомпании начали отменять рейсы по России. Что будет с ценами на билеты

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Цены на авиабилеты в России могут вырасти почти на треть, если правительство не выделит отечественным авиакомпаниям многомиллиардную субсидию. При этом отмена поддержки региональных рейсов несильно скажется на большей части пассажиров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

Накануне «Известия» сообщили, что на фоне дефицита бюджета правительство сократило на 1,5 миллиарда рублей программу поддержки региональных полетов. Из-за этого российские авиакомпании отменяют внутренние рейсы. Больше всего таких «отмен» в Санкт-Петербурге, Дагестане, Северной Осетии, Татарстане, а также в Тюменской и Омской областях.

По словам собеседника «ВМ», сокращение «региональной» субсидии почти не скажется на перевозках по основным маршрутам. Скорее, это затронет пассажиров, летающих на локальных рейсах, которые не пользуются высоким спросом. После отмены таких полетов им придется искать альтернативные маршруты с пересадкой в крупных хабах или же пользоваться наземным транспортом.

— Мера коснется только пассажиров тех линий, которые не будут субсидироваться в 2023 году. И то не факт, что это продлится весь год. Вполне возможно, что впоследствии произойдет перераспределение бюджетных средств, как это неоднократно было в предыдущие годы, — объяснил Пантелеев.

Однако цены на авиабилеты отечественных компаний могут возрасти на 15–30 процентов. По словам эксперта, это произойдет, если правительство не выделит авиаперевозчикам многомиллиардную субсидию, как это было в 2022 году.

Как отмечает Пантелеев, вероятность повторения прошлогодней программы поддержки крайне низка, особенно когда речь идет о сокращении бюджетных расходов, в том числе на транспорт.

— Еще не принято решение о выделении господдержки авиакомпаниям, размер которой в прошлом году составил более 100 миллиардов рублей. На этом фоне сокращение субсидии в 1,5 миллиарда рублей на региональные полеты — в пределах статистической погрешности, — заключил собеседник «ВМ».

Летом прошлого года правительство выделило на поддержку российских авиакомпаний 100 миллиардов рублей. Фактически эти деньги пошли на возмещение операционных расходов на перевозки по внутренним линиям. Мера помогла снизить цены на билеты на перелеты по России на восемь процентов.

В апреле в Минтрансе сообщили, что в 2023 году размер субсидий для отечественных авиаперевозчиков может сократиться. Из-за этого может произойти значительный рост цен на билеты.