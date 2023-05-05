Экоцентр «Яуза» закроют для посещения с 7 по 9 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Юрловский проезд, 10/4 Карта всех событий

С 7 по 9 мая экоцентр «Яуза» будет закрыт. В связи с этим жителей столицы пригласили посетить его в субботу, 6 мая. Гостей ждут многие интересные мероприятия. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Ребята в возрасте от 6 лет и старше смогут посетить мастер-класс «Черепаха Тортилла». Участники занятия создадут поделки из природных материалов и пластилина. На еще одном уроке детей от 8 лет научат создавать брелок из пластиковой бутылки. На завершающем мастер-классе дня ребятам от 7 лет предложат изготовить браслеты дружбы.

Также участники от 10 лет смогут пройти квест «Сокровища Яузы». Им предстоит пройти по нескольким маршрутам, чтобы отправиться на поиски семи ключей от сокровищ, и выполнить задания. Вместе с этим они смогут узнать много нового об экологии и природе.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по номеру телефона 8 (925) 194-60-86. После праздников экоцентр «Яуза» продолжит работу в обычном режиме, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В 2023 году в экологических центрах и на природных территориях столицы откроются 40 новых экокружков. Посетители занятий смогут научиться создавать мультфильмы, делать поделки из вторсырья, а также определять виды птиц, растений и животных. Помогать им в этом будут специалисты ГПБУ «Мосприрода».