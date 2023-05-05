Суд арестовал троих обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве
Пресненский районный суд столицы заключил под стражу троих фигурантов по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 5 мая.
Подозреваемых отправили в СИЗО до 2 июля 2023 года. Всех троих обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам». Никто из участников конфликта вину не признал и возражал против заключения под стражу.
Двух молодых людей 2003 года рождения и подростка 2005 года рождения подозревают в избиении баскетболиста, которое произошло на выходе из ресторана на Большой Никитской улице вечером 1 мая. Знаменитый баскетболист поссорился с группой людей, которые его избили.
В какой-то момент от полученного удара Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре правоохранители задержали троих подозреваемых, один из которых несовершеннолетний. В связи с этим расследование дела передали из полиции в Следственный комитет. Позже выяснилось, что был четвертый нападавший.