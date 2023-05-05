Суд арестовал троих обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве

Фото: Пресс-центр МВД

Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Пресненский районный суд столицы заключил под стражу троих фигурантов по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 5 мая.

Подозреваемых отправили в СИЗО до 2 июля 2023 года. Всех троих обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам». Никто из участников конфликта вину не признал и возражал против заключения под стражу.

Двух молодых людей 2003 года рождения и подростка 2005 года рождения подозревают в избиении баскетболиста, которое произошло на выходе из ресторана на Большой Никитской улице вечером 1 мая. Знаменитый баскетболист поссорился с группой людей, которые его избили.

В какой-то момент от полученного удара Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре правоохранители задержали троих подозреваемых, один из которых несовершеннолетний. В связи с этим расследование дела передали из полиции в Следственный комитет. Позже выяснилось, что был четвертый нападавший.