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Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца принесут в 100 городов России

Евгений Силаев
Общество
Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца принесут в 100 городов России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С мая по сентябрь 2023 года мощи великомученика Георгия Победоносца побывают в 100 городах России. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила пресс-служба Московского патриархата.

Мероприятие будет носить всероссийский характер, уточнили в пресс-службе. За это время мощи побывают во всех 89 субъектах страны.

Принесение мощей начнется 6 мая после Патриаршего богослужения в столичном Георгиевском храме. Организацией займутся комиссия Русской православной церкви (РПЦ) по развитию паломничества, Всемирный русский народный собор и региональные власти. Информационную поддержку мероприятию окажет телеканал «Царьград».

— Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца завершится в конце сентября 2023 года. Параллельно с ним в ряде регионов будут проходить форумы ВРНС. Итоговые видеоматериалы на основе наиболее ярких моментов форумов ВРНС и молебна будут продемонстрированы на юбилейном, XXV Всемирном русском народном соборе в Московском Кремле, — говорится на сайте РПЦ.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на площадках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» побывали 450 тысяч человек. Москвичи и туристы увидели спектакли и концерты, организованные благотворительными фондами, а также смогли купить сувениры в пасхальной тематике.

6 мая отмечается День святого Георгия Победоносца. О подвиге мученика и как правильно молиться в этот день, «Вечерняя Москва» узнала у священника Николая Савченко.

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