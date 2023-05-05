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Депутат Картаполов предложил создать горячую линию для сообщений о беспилотниках

Евгений Жуков
Общество
Депутат Картаполов предложил создать горячую линию для сообщений о беспилотниках
Фото: пресс-служба Госдумы

Россияне должны иметь возможность оперативно сообщать профильным службам о том, что они заметили дроны. Для этого необходимо создать специальную горячую линию. Об этом заявил глава комитета по обороне Государственной думы Андрей Картаполов.

— Нужно сделать канал, чтобы информация (о летящих дронах — прим. «ВМ») поступала быстрее. Нужен какой-то короткий номер, горячая линия, чтобы человек мог позвонить и информация сразу оказалась бы там, где должна, — пояснил депутат.

Картаполов напомнил, что беспилотные летательные аппараты, долетевшие до Кремля в ночь на 3 мая, заметили еще в Подмосковье.

Депутат подчеркнул, что пусть лучше на горячую линию будут поступать ложные сообщения по этому поводу, чем подобный инцидент произойдет еще раз, передает РБК.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 3 мая в столице вводится запрет на запуск беспилотников. Исключения составят беспилотные летательные аппараты, которые применяются по решениям органов государственной власти.

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