Задержанному по делу об избиении Алексея Шведа предъявили обвинение

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Задержанному по делу об избиении баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа предъявлено обвинение. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 6 мая.

По ее словам, обвинение предъявлено по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений».

Уточняется, что свою вину мужчина не признал. Он также отказался от дачи показаний.

Двух других молодых людей 2003 года рождения и подростка 2005 года рождения также подозревают в избиении баскетболиста, которое произошло на выходе из ресторана на Большой Никитской улице вечером 1 мая. Знаменитый баскетболист поссорился с группой людей, которые избили его в результате конфликта.

Подробнее о произошедшем — в материале «ВМ».