Главные новости к утру 7 мая

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В городе Тольятти Самарской области пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета на набережной. По словам очевидцев, он пытался пройти в ночной клуб, но охранники не впустили его. Тогда он достал пистолет и решил «напугать» их.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что ситуация с пожарами в регионе критическая и для борьбы с возгораниями местные власти запросили федеральную помощь. Он добавил, что спасатели пока не могут справиться со всеми очагами из-за их большого количества.

Полицейские остановили подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина Александра Пермякова в лесном массиве для выяснения личности. В ходе разговора он заявил, что ловил в этой местности куропаток.

Футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над московским «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в столице закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Пользователи социальной сети Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III. Они отметили, что «это могло бы стать данью уважения Барбадосу».