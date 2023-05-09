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Главные новости к утру 9 мая

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 9 мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Парад, который был посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Петропавловске-Камчатском. Перед тем, как по городским улицам прошли военные и проехала техника, состоялось выступление командующего войсками и силами на Северо-Востоке России Александра Юлдашева.

Гражданин России скончался в секторе Газа после обстрела со стороны армии обороны Израиля. С таким сообщением выступили в Минздраве Палестины. Пока других подробностей произошедшего не приводится.

Фактически каждый представитель западных стран при встрече обязательно просит руководство Сербии изменить свое решение о нейтральной позиции и ввести санкции в отношении России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон готовится объявить настоящую войну уволившему его телеканалу. Такое сообщение распространило издание Axios со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, сейчас прославленный на весь мир ведущий готовится создать свою собственную «медиаимперию».

Американская газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за якобы расследование трагедии в Буче. Там киевский режим ранее инсценировал массовые убийства мирных жителей.

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