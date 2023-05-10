Минфин: Предварительный дефицит бюджета России составил 3,424 триллиона рублей

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В период с января по апрель 2023 года предварительный дефицит российского бюджета составил 3,424 триллиона рублей. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

Как отмечается, в этом году доходы государства снизились на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В отчетном периоде этот показатель составил 7,782 триллиона рублей.

По предварительным данным, расходы в январе–апреле составили 11,206 триллиона рублей, что на 26 процентов больше прошлогодних показателей за аналогичный период. При этом в марте динамика исполнения расходов бюджета снизилась, говорится на сайте Минфина.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что бюджет России получил около 2,5 триллиона рублей дополнительных доходов. Кроме того, наблюдается небольшое снижение нефтегазовых доходов, так как параметры цен на энергоресурсы отличаются от тех, что заложены в бюджете.

Министр заявил, что к 2025 году Россия выйдет на сбалансированный бюджет. Он подчеркнул, что до таких показателей западным странам, которые ввели санкции в отношении России, еще далеко.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.