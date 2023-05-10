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Движение на участке Шоссе Энтузиастов ограничат с 11 мая

Евгений Силаев
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Движение на участке Шоссе Энтузиастов ограничат с 11 мая
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С 11 мая по 1 августа будут закрыты одна-две полосы от дома № 26 до дома № 28 на Шоссе Энтузиастов. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Количество закрытых полос будет зависеть от даты. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

— Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом ограничений, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Движение на участке Шоссе Энтузиастов ограничат с 11 мая Фото: Telegram/ Дептранс Москвы

10 мая открылся после ремонтных работ участок от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитена. По словам главы города Сергея Собянина, необходимость реконструкции была обусловлена тем, что указанная часть ветки находилась «в аварийном состоянии и двигаться по ней уже было невозможно».

С четверга, 11 мая, компенсационные маршруты КМ1 и КМ2, ходившие вдоль участка «Автозаводская» — «Орехово», больше не будут работать. В свою очередь экспрессы е80 и е85 будут снова ходить по обычным тарифам.

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