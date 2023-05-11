Песков рассказал, каких людей Путин терпеть не может

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин терпеть не может в своем окружении некомпетентных людей. Об этом в среду, 10 мая, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин «не терпит, когда человек претендует на что-то, но не обладает должным уровнем знаний». При этом сам российский лидер действует быстро и решительно, поэтому нужно каждый раз пытаться за ним угнаться.

Песков также назвал Путина человеком очень эрудированным и образованным. Так, президент России хорошо разбирается во всех предметах, которыми ему приходится заниматься, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также заявил, что Москва расценивает недавнюю атаку украинских беспилотников на Кремль, как попытку теракта против самого Путина.

Атакой дронов на Кремль, добавил он, Украина приравняла себя к странам — спонсорам терроризма.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

Песков рассказал о реакции российского лидера на атаку беспилотника. По его словам, президент всегда в таких ситуациях сохраняет «спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает».