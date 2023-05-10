Песков назвал атаку беспилотников на Кремль терактом против Путина

Фото: Администрация президента РФ

Москва рассматривает недавнюю атаку беспилотников на Кремль попыткой теракта против президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 10 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Была попытка атаковать Московский Кремль двумя беспилотниками. Там находится резиденция президента Российской Федерации, и мы фактически можем трактовать это нападение как попытку теракта на главу российского государства, — подчеркнул он.

Песков также отметил, что подобные действия тревожны и неприемлемы, передает сербский телеканал ATV.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что атакой дронов на Кремль Украина приравняла себя к странам — спонсорам терроризма.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

Песков рассказал о реакции российского лидера на атаку беспилотника. По его словам, президент всегда в таких ситуациях сохраняет «спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает».

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с данной ситуацией заявил, что Киев не планировал атаки на президента России и Москву.