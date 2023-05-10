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Песков: Украина приравняла себя к спонсорам терроризма атакой на Кремль

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков: Украина приравняла себя к спонсорам терроризма атакой на Кремль
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Своей недавней атакой беспилотника на Кремль Украина приравняла себя к странам — спонсорам терроризма. Такое заявление сделал в среду, 10 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это совершенно возмутительно и неприемлемая террористическая активность государства. Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам — спонсорам терроризма, — заявил он.

Песков подчеркнул, что речь идет даже не о юридическом статусе, а о фактически совершенном действии, передает ТАСС.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

Песков рассказал о реакции российского лидера на атаку беспилотника. По его словам, президент всегда в таких ситуациях сохраняет «спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает».

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с данной ситуацией заявил, что Киев не планировал атаки на президента России и Москву.

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